Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana "günlük en yüksek" vaka ve virüs kaynaklı can kaybı sayısı kaydedildi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32 bin 196 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 925 bin 176'ya çıktı.
Ülkede, son 24 saatte iyileşen sayısı 22 bin 268 artarak 6 milyon 960 bin 24'e ulaştı.
GÜNLÜK CAN KAYBI BİNE YAKLAŞTI
Rusya'da son 24 saatte 999 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı.
Böylece virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 221 bin 313'e yükseldi.
MOSKOVA'DA AŞILANMA KAMPANYASI
Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 631 artarak 1 milyon 706 bin 129'a, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 70 artışla 30 bin 21'e çıktı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı yazılı açıklamada, kentte kısa vadeli salgın tedbirlerinin alınabileceğini belirtti.
Sobyanin, aşılama kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.
BÖLGELERDE SALGIN DURUMUNA GÖRE TEDBİRLER ALINIYOR
Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye giriyor.
İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 28 bin 717, can kaybı da 984 olarak açıklanmıştı.
Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da şimdiye kadar 43 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.
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