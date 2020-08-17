Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 927 bini geçti

AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 892 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 927 bin 745’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 55 artarak 15 bin 740’a, iyileşen sayısı 3 bin 133 artarak 736 bin 101’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,1’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 690 artarak 253 bin 64’e, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 666’ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 230 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 32 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı