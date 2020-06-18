Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 560 bini geçti

AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 790 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 561 bin 91’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 182 artarak 7 bin 660’a, iyileşen sayısı 9 bin 621 artarak 313 bin 963’e ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,4 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 31,5’inde semptoma rastlanmadı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da, son 24 saatte vaka sayısı 1040 artarak 210 bin 785’e, ölü sayısı 49 artarak 3 bin 483’e çıktı.

-16 milyona yakın test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 311 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 15 milyon 900 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 309 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.