Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 414 bini geçti

AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 35 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 414 bin 878’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 162 artarak 4 bin 855’e, iyileşen sayısı 3 bin 994 artarak 175 bin 877’ye çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 40,1’inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 297 artarak 183 bin 88’e, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 553’e çıktı.

Şehirde toplam 82 bin 289 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- 11 milyona yakın test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 279 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 900 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 304 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

- Salgın tedbirlerini gevşetme kararları

Rusya genelinde salgın nedeniyle iç turizme yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesi çerçevesinde, sağlık lisansı olan sanatoryum ve oteller faaliyete başladı.

Başkent Moskova’da bugün itibariyle tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi. Alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açıldı.

Vatandaşların her gün sabah saat 05.00’dan 09.00’a kadar açık havada spor yapmasına ve yaşadıkları binaya göre haftanın 3 günü saat 09.00’dan 21.00’a kadar yaşadığı adresin 2 kilometre civarında açık havada gezmesine izin veren uygulama yürürlüğe girdi.

- Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Moskova başta olmak üzere bazı şehirlerde tedbirler gevşetilirken, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.