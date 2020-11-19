Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı

AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsün 23 bin 610 kişide tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 15 bin 608'e çıktı.

Ülkede, 25 bin 573 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da Kovid-19'dan iyileşen sayısı 1 milyon 526 bin 656'ya ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 463 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilen ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 850'ye yükseldi.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,7'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

- Toplam test sayısı 70 milyon 600 bini geçti

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 438 artarak 533 bin 68'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 73 artışla 8 bin 82'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 577 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla ülkedeki toplam test sayısının 70 milyon 600 binden fazla olduğunu bildirdi.

- Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 20 bin 985 vaka tespit edilmiş, 456 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerini durdurulmuştu.