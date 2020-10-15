Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 354 bini geçti

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 754 kişide virüsün görülmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı ise 286 artarak 23 bin 491'e, sağlığına kavuşanların sayısı 8 bin 392 artışla 1 milyon 48 bin 97'ye ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 24,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1’den yüzde 1’e indi.

- Toplam test sayısı 52 milyon 200 bini aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 942 artarak 347 bin 946'ya, virüsten ölenlerin sayısı ise 57 artışla 5 bin 796'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 478 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 52 milyon 200 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, 14 bin 231 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.