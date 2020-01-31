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Rusya'da koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Rusya'da ilk koronavirüs vakasıyla karşılaştıklarını açıkladı. Golikova, gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ilk iki koronavirüs vakasını bildirdi ve enfekte olmuş kişilerin izole edilmiş Çinli vatandaşlar olduğunu söyledi

31.01.2020 - 16:37 | Güncelleme:
Koronavirüs
HABERTURK.COM

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Rusya'da ilk koronavirüs vakasıyla karşılaştıklarını açıkladı.

The Moscow Times haber sitesinde yer alan habere göre; Golikova, gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ilk iki koronavirüs vakasını bildirdi ve enfekte olmuş kişilerin izole edilmiş Çinli vatandaşlar olduğunu söyledi.

ULUSAL HAVAYOLU AEROFLOT HARİÇ TÜM DOĞRUDAN UÇUŞLAR DURDURULACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, koronavirüs tespit edilen kişilerin karantina altına alınarak tedavisine başlandığını belirterek, şehirde de önlemler alındığını söyledi. Konuyla ilgili Rusya Sağlık Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü ve virüsün yayılmaması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ifade eden Golikova, Rusya'dan Çin'e yapılan tüm doğrudan uçuşların, ulusal havayolu Aeroflot hariç, cuma gece yarısından itibaren durdurulacağını söyledi. Moğolistan sınırı da kapatılacak.

 

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