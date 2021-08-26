Rusya'da rekor can kaybı!

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana son 24 saatte 820 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kaydedilirken, vakalarda düşüş yaşanıyor.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 820 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı. Böylece, şimdiye kadar virüs kaynaklı ölü sayısı 179 bin 243'e çıktı.
Yaklaşık 552 bin Kovid-19 hastasının bulunduğu ülkede, son 24 saatte virüsten iyileşen kişi sayısı ise 19 bin 661 artışla 6 milyon 92 bin 818'e ulaştı.
Rusya'da, son 24 saatte 19 bin 630 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 824 bin 540'a yükseldi.
24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü Rusya'da, temmuz sonunda günlük vaka sayısı 23 binin üzerinde iken, ağustosta 21 bin ile 23 bin arasında seyretti.
Ülkede 23 Ağustos'ta 20 binin altına düşen günlük vaka sayısı, 24 Ağustos'ta 18 bin 833 olarak açıklandı.
MOSKOVA'DA SON 24 SAATTE 1712 VAKA TESPİT EDİLDİ
Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1712 artarak 1 milyon 560 bin 501’e, virüsten ölenlerin sayısı da 54 artışla 27 bin 193'e çıktı.
Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.
RUSYA'DA AŞILANMA SÜRECİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin başladığı ülkede, şimdiye kadar yaklaşık 43 milyon kişi aşılandı.
Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu devam ediyor.
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