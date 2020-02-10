Rusya'da 'koronavirüs şakası' yapan genç gözaltında!

DHA

Rusya’nın başkenti Moskova’da maskeli bir genç, metroda insanların arasında yere düştü.

Yerde titreyen genci gören diğer yolcular, panikle gençten uzaklaşmaya çalıştı. Tren durağa yaklaştığında ise kapıların açılmasıyla insanlar kaçmaya başladı. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Rus polisi, kimliğini tespit ettiği Alexei Popov adlı genci gözaltına aldı. Popov, metroda kimsenin maske takmadığına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını savundu. Popov, holiganlık ile suçlandı.