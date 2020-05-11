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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceğini bildirdi.

Putin, bölge yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantı öncesinde, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki yüksek hazırlık durumunun devam edeceğini belirten Putin, salgına yönelik tedbirlerin hemen sona erdirilemeyeceğini söyledi.

Putin, tedbirlerin gevşetilmesi sürecinin insanların güvenliğini garanti edecek şekilde çok dikkatli ve adım adım olması gerektiğini vurguladı.

Rusya'da 28 Mart’tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari iznin 12 Mayıs’tan itibaren son bulacağını bildiren Putin, “Bugün, çalışanlara yönelik idari izin süresi için son gün.” dedi.

Salgınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Putin, uzun süren tatil döneminin salgının yayılmasını durdurduğunu ifade etti. Putin, bu sayede sağlık sisteminin hazırlık seviyesini artırdıklarını kaydetti.

Putin, tedbirlerin yumuşatılması konusunda zamana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, buna karşılık bölge valilerinin tedbirlerin yumuşatılması ya da sertleşmesi konusunda salgının durumuna göre karar almaya devam edebileceğini söyledi.

"SALGIN, RUSLARIN EKONOMİK DURUMUNU OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Salgına yönelik tedbirler nedeniyle geçen aydan bu yana işsiz kalanların sayısının 1,4 milyona ulaştığını aktaran Putin, “İstihdam desteği için 1 Haziran’da başlayacak şekilde kredi programı başlatılacak. Çalışanlarının yüzde 90’ını koruyan şirketler, nisan ve mayıs için ödenek alacak.” ifadesini kullandı.

Putin, Kovid-19 salgınının, Rusların gelirlerini ve genel ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Daha önce devreye aldığımız ekonomiye yönelik destek paketlerini genişleteceğiz. Hükümetle birlikte iş dünyasının normalleşme sürecinde vatandaşları ve ekonomiyi destekleyecek yeni bir destek paketi hazırladık.

12 Mayıs’tan itibaren ekonomideki kilit öneme sahip madencilik, enerji, iletişim, tarım, sanayi ve inşaat alanındaki işletmelerin faaliyetlerinin yeniden başlaması için gereken şartlar mümkün olan her yerde sağlanacak. Kovid-19’dan en çok etkilenen bu sektörlere yönelik devlet desteği, 12 Mayıs’ın ardından devam edecek."

Putin, ülkedeki küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) ile vatandaşlar için vergi kolaylıklarının da sağlanacağını belirterek, Kovid-19 tedbirlerinden etkilenen KOBİ’lerde ikinci çeyrek için vergi alınmayacağını sözlerine ekledi.