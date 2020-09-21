Rusya'da "Kafkas-2020" tatbikatı başladı

AA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kafkas-2020 tatbikatına 80 bin civarında Rus askeri ile Belarus'un yanı sıra Çin, İran, Pakistan, Ermenistan ve Myanmar'dan yaklaşık 1000 asker katılıyor.

Rusya’nın güney ve kuzey Kafkasya bölgelerindeki Kapustin Yar, Aşuluk, Adanak ve Prodboy poligonlarında ve Karadeniz ile Hazar Denizi sularında düzenlenen tatbikatta, yaklaşık 60 savaş uçağı, 30 savaş gemisi, 250 tank, 450 zırhlı araç, 200 top ve roket fırlatma sistemleri yer alıyor.

Rus askeri birliklerinin ülkenin güneybatısında askeri güvenliği sağlama kabiliyetini ölçmek amacıyla yapılan tatbikat, 26 Eylül'e kadar sürecek.