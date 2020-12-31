Rusya'da ilginç görüntü: Kovid-19 toplantısında şekerleme

Dünya genelinde aralarında Rus yetkililerin de bulunduğu birçok hükümet yetkilisi, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Rusya’nın Rostov kentinde, Covid-19 pandemisinin etkileri ve salgın ile mücadele önlemleri hakkında bir toplantı gerçekleştirildi.
Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya bölgedeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birçok eğitimci, bölge müfettişleri ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Salgının, bölgedeki öğrencilerin eğitimine etkisinin masaya yatırıldığı anlarda ise ilginç bir olay kayda geçti.
Toplantı sırasında Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka’ya, pandemi nedeniyle eğitim ve öğretimde ne kadar aksama yaşandığı ve okullar için tatillerin uzatılıp uzatılmayacağı konuları hakkında sorular yöneltildi. Kopiçka’ya söz hakkı verildiği sıralarda sorulara cevap vermeyen müdürün sadece horlama sesleri duyuldu.
Diğer katılımcıların olayı şaşkınlıkla izlendiği anlarda, müdürün soruları cevaplamaması üzerine başka bir katılımcıya söz hakkı verildi. Toplantı sırasında İdari Teftiş Müdürü Kopiçka’nın uyuduğu görğntüler anbean kameralara yansıdı. Toplantıya dair görüntüler, Rusya gündeminde en çok tartışılan konular arasında yer alırken, yöneticilerin ülkeyi kasıp kavuran salgınla ilgili sorumsuzca davrandığı eleştirileri ise dikkat çekti.
Tartışılan görüntülerin ardından Rostov Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka’nın toplantı sırasında uyumadığı ve sadece gözlerini dinlendirdiği ifade edilirken, bu gibi eleştirilerin devlet kuruluşlarını yıpratmaya yönelik eleştiriler olduğu savunuldu.
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