Rusya'da gözaltına alınan araştırmacı gazetecinin işkence gördüğü öne sürülüyor

Ivan Golunov

Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınan araştırmacı gazeteci Ivan Golunov'un avukatı, müvekkilinin gözaltında işkence gördüğünü öne sürdü. Gazeteciyi muayene eden doktor ise kaburgalarının kırılmış olabileceğini, beyin sarsıntısı ve kan pıhtısı oluşmasından şüphe ettiklerini açıkladı.

Moskova polisi ise gazetecinin gözaltındayken kendisini iyi hissetmemesinin üzerine hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Letonya merkezli bağımsız haber sitesi Meduza için yolsuzluk dosyaları üzerine çalışan Golunov, Cuma günü Rus polisi tarafından uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ancak meslektaşları ve arkadaşları bunun bir bahane olduğunu, Ivan Golunov'un yaptığı haberler yüzünden gözaltına alındığını öne sürüyor.

Gazetecinin avukatı Dmitri Dzhulai, Guardian gazetesine Golunov'un gözaltında olduğu sırada yaralandığını telefon mesajıyla teyit ederken bazı Rus haber kuruluşları da Golunov'un hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Golunov'u muayene eden bir doktor ise Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada Golunov'un dayak yemiş olduğundan şüphe ettiğini dile getirdi.

Moskova'da protesto

Golunov, bir hükümet yetkilisine hastaneye kaldırılmadan önce yaptığı görüşme sırasında, avukatı ile görüşmesine izin verilmeden zorla bir polis raporu imzalamasının istendiğini, bunu kabul etmemesi üzerine başına ve göğsüne yumruk ile tekme atıldığını açıklamıştı.

Cumartesi günü Rus polisi Golunov'a satmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak suçlaması yönelttiğini ve eşyaları arasında uyuşturucu bulunduğunu açıkladı; ancak gazetecinin avukatları uyuşturucunun eşyaları arasına yerleştirildiğini savunuyor.

Rusya'da bu suçun cezası 10-20 yıl arasında değişiyor.

Polis aynı zamanda gazetecinin avukatlarından gizlilik sözleşmesi imzalamalarını istedi, ancak avukatlar bu talebi reddeti.

Golunov'un tutukluluk halinin görüşülmesi için Cumartesi mahkeme karşısına çıkması bekleniyordu, ancak hastaneye kaldırılması üzerine bu gerçekleştirilemedi.

Cuma günü Golunov'un gözaltına alınmasını protesto edenler Moskova'daki mahkemenin önüne geldi.

Golunov, Moskova'daki bir belediye başkanı yardımcısının aile üyelerinin emlak piyasası üzerinden servet edinmesi üzerine bir haber yapmıştı.

Gazetecinin daha önce de yaptığı haberler nedeniyle tehditler aldığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Rusya direktörü Natalia Zviagina, Golunov'un yolsuzluk ile ilgili yaptığı haberlerinin yetkililer tarafından onaylanmadığını; şimdi gazeteciye bunun 'bedelinin ödetilmek istendiğini' açıkladı.