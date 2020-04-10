DHA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok ülkede alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Rusya’ya bağlı Başkurdistan’ın başkenti olan Ufa’da, Liliya ve Vahit çifti internet üzerinden düğün yaptı.

Liliya ve Vahit çifti ülkelerinde bir illki de gerçekleştirmiş oldu. Çift, akrabaları ve arkadaşlarını görüntülü arama yoluyla bir araya toplayıp düğün yaptı.

GELİNLİK VE DAMATLIK GİYİP EKRANIN KARŞISINA GEÇTİLER

Bölgede karantina kararı alınmasından bir gün sonra düğünlerini gerçekleştiren çift, imkanlar kısıtlı olmasına rağmen düğünden vazgeçmedi. Çift gelinlik ve damatlarını giyerek, ekran başındaki akrabalarının karşısına geçti. Genç çift, ekran başında düğün pastasını kesti, dans etti. Düğünü internetten izleyen bir çok kişi de genç çifte dans ederek destek verdi.