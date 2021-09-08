Rusya'da şiddetli patlama

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya merkezli haber ajansı olan Interfax’ın aktardığı habere göre, çarşamba günü Moskova'nın yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Noginsk kentindeki bir konut binasında meydana gelen patlama sonrasında iki kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ın Interfax'ın haberine dayandırdığı bilgilere göre, bölge yetkilisi Anna Tertichnaya, "Ön verilere göre, biri erkek biri kadın olmak üzere beş kişi yaralandı ve iki kişi hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu

Ajanslardan ilk gelen bilgilere göre, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yetkililer, patlamanın binadaki 24 daireyi etkilediğini aktardı.

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