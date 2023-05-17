Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Rusya'da elektrik direğinde asılı kalan leylek, böyle kurtarıldı

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde elektrik direğine çarparak asılı kalan ve kanadını yaralayan leylek kurtarıldı

Giriş: 17.05.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'da elektrik direğinde asılı kalan leylek, böyle kurtarıldı
Elektrik direğinde asılı kalan leylek, böyle kurtarıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Kaliningrad bölgesinde elektrik direğine çarparak asılı kalan ve kanadını yaralayan leyleği kurtardı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, leyleğin direkte asılı kaldığı ihbarını aldıktan sonra ekiplerin olay yerine intikal ettiği ifade edildi.

İtfaiye aracının merdiveniyle elektrik direğine ulaşan ekiplerin, leyleği alarak veterinerlere teslim edildiği aktarıldı.

EMECROM'dan yapılan açıklamada, "Leylek kanadından yaralanmıştı ve o kadar bitkin düşmüştü ki kurtarma ekiplerine direnmedi bile. Kuş şu anda güvende ve daha fazla yardım için veterinerlere teslim edildi" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Babasını bıçakla öldürdü
Babasını bıçakla öldürdü
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.