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        Haberler Dünya Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'ta yapılacak

        Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'ta yapılacak

        Rusya'da devlet başkanı seçiminin 17 Mart 2024'te yapılması kararı alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:41
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        Rusya Mart ayında seçime gidecek
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        Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçiminin 17 Mart 2024'te yapılmasına karar verdi.

        Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplandı.

        Toplantı sonucunda konsey üyesi senatörler, oy birliği ile seçimin 17 Mart 2024'te yapılmasına ilişkin karar aldı.

        Rusya Federasyonu Anayasası’na göre, ülkede devlet başkanı seçiminin belirlenmesi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin yetkisinde bulunuyor.

        Rusya’da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018’de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #seçim
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