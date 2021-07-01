Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde yeni rekor!

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Koronavirüsün delta varyantıyla vaka sayılarının yükselişe geçtiği Rusya'da, son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 23 bin 543 yeni vaka kaydedilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 500 bini aştı. Başkent Moskova'da ise 7 bin 597 vakayla 17 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Öte yandan ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 886'ya yükseldi.

AŞILANMA SÜRECİ

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün 20 bin 616 vaka tespit edilmiş, 652 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı. Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dün, 23 milyondan fazla kişinin ilk doz aşıyı yaptırdığını açıklamıştı.