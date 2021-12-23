HABERTURK.COM / Reuters

Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı, Reuters hesaplamalarına göre Perşembe günü 600.000 sınırını geçti.

Böylelikle Rusya, 600.434 ile dünyanın en yüksek üçüncü ölü sayısına sahip oldu. Rusya'nın önünde 813 bin ölüm ile ABD ve 618 bin ölüm ile Brezilya yer alıyor.

Ülkede son 24 saatte ise 1002 can kaybı kaydedilirken, yeni vaka sayısı 25 bin 667 olarak duyuruldu.