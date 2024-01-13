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        Haberler Dünya Rusya'da büyük yangın: 50 bin metrekarelik alana yayıldı

        Rusya'da büyük yangın: 50 bin metrekarelik alana yayıldı

        Rusya'nın St. Petersburg kentinde ülkenin en büyük e-ticaret platformuna ait bir depoda çıkan yangın, 50 bin metrekarelik alanı küle çevirdi. Deponun bir bölümü çökerken, alevler yolcu uçaklarından da görüntülendi. Toplam hasarın 126 milyon dolar olduğu belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:55
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        Rusya'da depoda büyük yangın
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        Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Wildberries’in St. Petersburg kentindeki 70 bin metrekarelik deposunda saat 07.40 sıralarında yangın çıktı.

        İHA'nın haberine göre yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 270 personel ve 57 yangın söndürme aracı sevk edildi. Depodan yükselen yoğun duman ve alevler, yolcu uçaklarından da görüntülendi.

        HASAR 126 MİLYON DOLAR

        Şirketten yapılan açıklamada, depodaki herkesin tahliye edildiği, ayrıca müşterilerin zararlarının karşılanacağını duyuruldu. Alevler ise ekiplerin yoğun çabalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınırken, deponun 50 bin metrekarelik bölümü kül oldu, bazı bölümlerinde çökme meydana geldi.

        Maddi hasarın 10-11 milyar ruble (yaklaşık 126 milyon dolar) civarında olduğu açıklandı.

        Yangının elektrik hatlarındaki arızadan başladığı öğrenilirken, St. Petersburg Savcılığı soruşturma başlattı.

        * Haberin görseli İHA'daki videodan servis edilmiştir.

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