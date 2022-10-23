Rusya'da askeri uçak düştü

Reuters

Rus askeri uçağı Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştü.

Reuters'ın aktardığına göre Irkutsk Valisi, kazada henüz ölü ya da yaralı olup olmadığını bilinmediğini aktardı.

Bu, Rusya'da son altı gün içinde gerçekleşen ikinci uçak kazası. Geçen pazartesi Sukhoi Su-34 savaş uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.