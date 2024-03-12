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        Haberler Dünya Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

        Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

        Rusya'nın Ivanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:11 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:11
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        Rusya'da askeri uçak düştü
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        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, IL-76 tipi eğitim uçağının, motorun alev alması nedeniyle İvanova bölgesinde düştüğü belirtildi.

        Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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