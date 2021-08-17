Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

Rusya'nın Oblastı'ndaki Kubinka Havaalanı'na inişe hazırlanan Il-112V askeri nakliye uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

İnişe hazırlanırken alev alan uçak ormanlık alana düştü.

Kubinka bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın motorunda arıza meydana geldiği düşünülüyor. Kazada can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.