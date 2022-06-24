Rusya'da askeri kargo uçağı sert iniş yaptı!

Rusya'nın batısındaki Ryazan kentinde 9 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-76 tipi askeri kargo uçağı, sert iniş yaptı. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

RIA'nın aktardığı habere göre, bölgeye acil durum ekipleri sevk edilirken, inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'ndan alıntıladığı habere göre, uçağın motor arızası geçirdiği belirtildi. Bakanlık hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi vermedi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.