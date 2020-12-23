Rusya'nın en popüler kayak merkezlerinden biri olan Şeregeş'e giden bir grup kayakçının kayak keyfi kabusa döndü.

DHA'nın haberine göre kayak takımı ile fünikülerden birine binen acemi kayakçı asılı kaldı.

Acemi kayakçının imdadına arkadaşları yetişti. Fünikülerden baş aşağı asılı kalan kişiyi güvenle indirmek için yere bir mat serildi.

Baş aşağı düşen kayakçının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.