ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.