Rusya Premier Lig'in 7'nci haftasında bugün oynanması planlanan Rotor Volgograd - Krasnodar karşılaşması, ev sahibi ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Bugün Volgograd kentinde oynanması beklenen karşılaşma, ev sahibi ekipte dün yapılan testlerin sonuçlarına göre 7 futbolcuda Covid-19 tespit edilmesiyle ertelendi. Takımın tamamının karantinaya ve doktor gözetimine alındığı kaydedildi.