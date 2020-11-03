Rusya'da 3 Kırım Tatarı hapis cezasına çarptırıldı

Kırım Dayanışması Platformunun Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemenin, terör suçlamasıyla 3 Kırım Tatarı'nı yargıladığı ve 17 seneden 12 seneye kadar hapis cezası verdiği aktarıldı.

Mahkemenin kararına göre, Rüstem Emiruseinov 17, Arsen Abhairov 13 ve Eskender Abdulganiyev 12 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Dava kapsamında 3 Kırım Tatarı 2019'da Rusya'nın yasadışı ilhak ettiği Kırım'da gözaltına alınmıştı.