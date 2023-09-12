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        Haberler Dünya Rusya'da 161 yolcuyu taşıyan uçak acil iniş yaptı!

        Rusya'da 161 yolcuyu taşıyan uçak acil iniş yaptı!

        Rusya'nın Soçi kentinden 161 yolcuyla kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 12.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:27
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        Rusya'da 161 yolcuyu taşıyan uçak acil iniş yaptı!
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        Rusya'nın Ural Havayolları'na ait Soçi'den Omsk'a doğru hareket eden içinde 161 yolcu bulunan uçak Novosibirsk'te bir tarlaya acil iniş yaptı.

        Havayolunun yaptığı açıklamada, "Soçi'den Omsk'a giden Airbus A320 uçağının acil iniş yapması gerekti. İniş başarılı oldu. Uçakta 161 yolcu vardı, kimse yaralanmadı" ifadeleri kullanıldı.

        Harita

        Uçağın inişten önce teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanı'na acil iniş talep ettiği bildirildi.

        Federal Hava Taşımacılığı'nın açıklamasına göre ise uçakta 159 yolcu ve 6 mürettebat üyesi bulunuyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #rusya
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