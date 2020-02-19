İHA

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Çinli vatandaşların geçici olarak ülkeye girmesini yasaklayacağını ifade etti.

Rusya Başbakanı Mikhail Misuştin tarafından imzalanan kararnameye göre, giriş yasağı Perşembe günü yerel saatle 21.00'de yürürlüğe girecek. Rus hükümeti, Çin'deki "kötüleşen epidemiyolojik durum" nedeniyle harekete geçildiğini belirtti.

Öte yandan Rusya, Çin ve Moğolistan ile kara sınırını kapatarak ve seyahat kısıtlamaları uygulayarak çoğu Çinli ziyaretçinin ülkeye girişini kesmişti.