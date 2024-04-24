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        Haberler Dünya Rusya Büyükelçiliğinden İstanbul'dan Latin Amerika'ya uçan vatandaşlara yönelik açıklama

        Rusya Büyükelçiliğinden İstanbul'dan Latin Amerika'ya uçan vatandaşlara yönelik açıklama

        Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, son haftalarda İstanbul Havalimanı'ndan Latin Amerika'ya aktarma uçuşu olan Rus vatandaşlarının sorun yaşadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:05
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        Rusya'dan İstanbul-Latin Amerika uçuşları açıklaması
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        Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, son haftalarda İstanbul Havalimanı'ndan Latin Amerika'ya aktarma uçuşu olan Rus vatandaşlarının sorun yaşadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul'dan Latin Amerika'ya aktarma uçuşlarda Rus vatandaşlarına zorluk çıkardığı iddiaları üzerine THY ve Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi talep etti.

        Rus Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut durumda, havayolu şirketi tarafından uçağa binişi reddedilen Ruslara aşağıdaki yöntemi tavsiye etmek zorunda kalıyoruz." ifadeleri kullanılarak bazı tavsiyelerde bulunuldu.

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        Büyükelçilik tarafından verilen bazı öneriler şöyle;

        "Yolcunun gidiş-dönüş güzergahı için tek/geçişli uçak bileti rezervasyon numarasına (PNR) sahip olmalı, yolcunun otel rezervasyonu onayının yanı sıra kredi kartları ve nakit parası da bulunmalı, uçuş tarihleri ​​ile otel rezervasyon tarihleri ​​arasında fark olmamalı, seyahat amacını "eğitim, çalışma vb." olarak belirten yolcular ilgili destekleyici belgelere sahip olmalı"

        THY LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE SEYAHAT EDECEK YOLCULARA YÖNELİK UYARI YAYINLAMIŞTI

        Diğer yandan, Mart ayında THY; Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya'ya seyahat edecek yolcular için uyarı yayınladı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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