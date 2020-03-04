04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, Rusya’nın Avrupa’daki en büyük doğal gaz müşterileri arasında yer alıyor. Rusya, Türkiye’ye, her 1000 metreküp doğal gazı ortalama 255 dolardan satıyor. Bulgaristan’a yüzde 40 indirim yapan Gazprom’un, Türkiye’ye 2020 yılında indirim konusuna mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Uzmanlar, Rusya’nın Avrupa’ya gaz satış fiyatının, Türkiye’nin çok çok altında (200 dolardan düşük) bulunduğuna işaret ederek, “Bulgaristan’a, satış fiyatı Türkiye’den bir miktar yüksekti. Bu fiyat, 300 dolar düzeyinde olsa bile yüzde 40’lık indirimle 180 dolar düzeyine çekilmiş oldu” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Vladimir Putin, yarın Moskova’da bir araya gelecek. Bu görüşme, Türkiye ile Rusya arasında İdlib nedeniyle yaşanan gerilimin düşürülmesinde büyük önem taşıyor.
İki ülke arasında doğal gaz alış verişinde de önemli bir süreç yaşanıyor. Türk ve Rus heyetleri, doğal gazda fiyat indirimi ve 2021 yılında süresi dolacak (BOTAŞ’ın 4, özel sektörün 4 olmak üzere toplam 8 milyar metreküp gazın ithalatına ilişkin) anlaşma konusunda müzakereler yürütüyor.
Türkiye, Rusya ile fiyat esnekliği olmayan, petroldeki fiyat hareketlerine dayalı, uzun dönemli gaz alım satım anlaşması yapmayı istemiyor. Bu nedenle söz konusu gaz alım satım anlaşmasını uzatmayı düşünmüyor.
Peki, gaz fiyatında indirim var mı? Bu soruyu, dün Bulgaristan’dan yapılan açıklamayı da dahil ederek karşılaştırmalı fiyat analiziyle yanıtlayalım. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Gazprom’dan doğal gazda yüzde 40 indirim aldıklarını belirterek, “Gazprom bize imzalı sözleşmeyi gönderdi; bu sözleşmede kontratlarını yenileyen ülkeler arasında en büyük indirimi biz aldık. Fiyatlar yüzde 40 düştü” dedi.
Gazprom’un, Bulgaristan’a ve Türkiye’ye doğal gaz satış fiyatı ne? Uzmanlar, Türkiye’nin, Rus Gazyrom’un Avrupa’daki en büyük doğal gaz müşterileri arasında bulunduğunu belirterek, “Rusya, Türkiye’ye, her 1000 metreküp doğal gazı ortalama 255 dolardan satıyor. Bulgaristan’a, satış fiyatı Türkiye’den bir miktar yüksekti. Bu fiyat, 300 dolar düzeyinde olsa bile yüzde 40 olduğu açıklanan son indirimle birlikte 180 dolar düzeyine çekilmiş oldu” dedi.
Uzmanlar, Bulgaristan’a yüzde 40 indirim yaptığı açıklanan Gazprom’un, Türkiye’ye 2020 yılında indirim konusuna mesafeli yaklaştığını belirterek, “Bütün dünyada emtia fiyatları geriliyor. Petrol düşüyor; uluslar arası piyasalarda LNG fiyatları geriliyor. Gazprom’un, Türkiye’ye sattığı gazda indirim yapması hem gerekli hem de kaçınılmazdır” dedi.
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