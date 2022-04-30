Rusya, BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyaret ettiği Kiev'e saldırı düzenlediğini doğruladı
Rusya, Perşembe günü başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'ya birçok füze saldırısı düzenlediğini doğruladı. Saldırılar sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kiev'deydi.
Rusya, Perşembe günü Başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'ya birçok füze saldırısı düzenlediğini doğruladı.
Saldırılar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in Ukrayna ziyareti sırasında meydana geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda Kiev'deki Artiyom füze ve uzay araçları fabrikasını hedef alan "yüksek hassasiyetli" ve uzun menzilli füzeler kullanıldığı belirtildi.
Hava saldırılarında ayrıca Ukrayna'da 10 "askeri" hedefin ve üç enerji santralinin de vurulduğu belirtildi.
Bu iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.
Rusya'nın açıklamasında, Kiev'de bir apartmana yönelik saldırıdan söz edilmedi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Cuma günü yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenkivski semtindeki 25 katlı bir apartman enkazından şimdiye kadar bir ceset çıkarıldığını söyledi.
Ukrayna, Rus güçlerinin doğudaki saldırısının ağır kayıplara yol açtığını kabul etti; ancak Rusya'nın da "devasa" kayıplar verdiğini iddia etti.
BM Genel Sekreteri Guterres'in sözcüsü, saldırıyı "şoke edici" olarak niteledi.
Bir gazeteci hayatını kaybetti
Kiev'e yönelik saldırıda gazeteci Vira Hyrych de hayatını kaybetti.
55 yaşındaki Hyrych, ABD destekli medya kuruluşu Radio Free Europe/Radio Liberty çalışanıydı.
Radyodan yapılan açıklamada, gazetecinin Kiev'deki evine füze isabet etmesinin ardından bu sabah cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi ve yapımcı için "gerçek bir profesyonel" ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'da ölen gazetecilerin sayısı 10'a yaklaştı.
Saldırılara tepkiler
Guterres'in Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşen füze saldırısı, uluslararası eleştirilere ve Kiev'in tepkisine neden oldu.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Cuma günü, saldırıları "genel sekreterin güvenliğine ve dünya güvenliğine yönelik bir saldırı" olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da "iğrenç bir barbarlık eylemi" olarak saldırıları kınadı.
Zelenskiy, gece yaptığı konuşmada, saldırının BM'yi "küçük düşürmeyi" hedeflediğini söyledi ve "Bu, Rusya'nın küresel kurumlara karşı gerçek tutumudur. Güçlü bir tepki gerektiriyor" dedi.
Almanya, saldırının "insanlık dışı" olduğunu söyledi ve "Guterres görüşmelerdeyken Rusların Kiev'e düzenlediği füze saldırısını şiddetle kınadığını" açıkladı. Hükümet sözcüsü Wolfgang Büchner, Rusya'yı "uluslararası hukuka hiçbir şekilde saygı duymamakla" suçladı.
Ukrayna, Rusya kuvvetlerinin doğudaki Donbas bölgesini tamamen ele geçirmek amacıyla saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle ağır kayıplar verdiğini kabul etti; ancak Rus ordusunun kayıpların daha da ağır olduğunu iddia etti.
Zelinskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbas'taki iki bölgeden biri olan Donetsk'teki tüm cephe hattını roket, topçu, havan bombası ve uçakla vurduğu belirtilirken, Ukrayna genelkurmayı Rusya'nın temas hattı boyunca mevzileri bombaladığını söyledi.
Mariupol'den tahliyeler
Zelenskiy'in ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın güneydoğu liman kenti Mariupol'dan sivillerin tahliyesi için bir operasyon planlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bugün için Azovstal (demir-çelik) fabrikasından sivillerin tahliyesi için bir operasyon planlanıyor" denildi.
Ukrayna birliklerinin kuşatma altındaki şehirdeki son direniş noktası olan fabrikaya aynı zamanda yüzlerce sivilin de sığındığı belirtiliyor. Rusya geçen hafta Azovstal fabrika kompleksi dışında Mariupol'de tam kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.
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Rusya, BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyaret ettiği Kiev'e saldırı düzenlediğini doğruladı/rusya-bm-genel-sekreteri-guterres-in-ziyaret-ettigi-kiev-e-saldiri-duzenledigini-dogruladi-3424687
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