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        Haberler Dünya Rusya bir Avusturyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

        Rusya bir Avusturyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

        Rusya, Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bir Avusturyalı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:37
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        Rusya bir Avusturyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını duyurdu. Bir Avusturya elçilik görevlisinin de 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bildirildi.

        Avusturya, 13 Mart'ta Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği'nde görev yapan iki diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 1 hafta süre vermişti.

        Rusya ise misilleme yapacağını duyurmuştu.

        Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Rusya Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın diplomatik statüleriyle bağdaşmayan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildiğini açıklamıştı.

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