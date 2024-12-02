Rusya: Biden'ın yaptığı Demokrasi Karikatürüdür

Rusya: Biden'ın oğluna af çıkarması demokrasi karikatürüdür
ABD Başkanı Joe Biden, iki ayrı suçtan yargılanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandı. Karar hem ABD'de hem de dünyada liberal demokrasi adına bir taviz olarak görüldü. Olayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Bu olay bir demokrasi karikatürüdür." diyerek ABD demorkasisini eleştirdi.
20 Ocak'ta görevini seçilmiş 47. ABD Başkanı olan Donald Trump'a bırakacak olan Joe Biden tartışma yaratan bir karara imza attı. Vergi kaçırma ve silah edinmede usûlsüzlük yaptığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan oğlu Hunter Biden'ı af yetkisini kullanarak affetti. Verilen af ise Trump tarafından geri alınamayacak.
Olayla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada olayı "Bir demokrasi karikatürü" olarak adlandırdı.
ABD BAŞKANI JOE BİDEN: "ARTIK YETER"
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün oğlum Hunter Biden için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığının kararlarına müdahil olmayacağımı söyledim ve oğlum haksız bir şekilde yargılanırken dahi sözümü tuttum. Hunter'ı mahvetmek isterken beni de mahvetmek istediler. Yeter artık." dedi.
Seçilmiş 47. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayın bir suistimal olduğunu belirtti.