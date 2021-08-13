AA

Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, BBC’nin Moskova Muhabiri Sarah Rainsford’un 31 Ağustos’ta sona erecek vizesini uzatmama kararı aldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu adımın İngiltere’nin Rus muhabirlere yönelik tavrı nedeniyle alındığı ve Rainsford’un ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'yi bu konuda daha önce uyardıklarını belirterek "Geçenlerde Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden BBC temsilcilerine her şeyin ayrıntılarıyla anlatıldığını söyleyebilirim. Onların söyleyecek bir şeyleri olmalı.” dedi.

Konuyla ilgili İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.