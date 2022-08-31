Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'i 3 günlüğüne kapattı

Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'i bakım gerekçesiyle kapattı. Gazprom, hattın 3 gün kapalı kalacağını açıkladı.

31.08.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images

Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'i bakım gerekçesiyle kapattı. Gazprom, hattın 3 gün boyunca kapalı kalacağını açıkladı.

Rusya yaz boyunca boru hattından gönderdiği gaz miktarını azaltmıştı.

Moskova, bunun Batı'yı cezalandırmak için attıkları bir adım olduğuna yönelik iddiaları reddediyor.

St. Petersburg yakınlarından başlayan ve Baltık Denizi altından geçerek Almanya'ya ulaşan bu 1200 km'lik boru hattı günde 170 milyon metreküp gaz nakletme kapasitesine sahip.

2011'de tamamlanan hat Temmuz'da yine bakım için 10 günlüğüne kapatılmış, son dönemde ise gönderilen gaz miktarı kapasitenin yüzde 20'sine indirilmişti.

Bu hatta paralel olarak inşa edilen Kuzey Akım 2 hattı ise geçen yıl tamamlanmış fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Almanya bu hattı açmamaya karar vermişti.

- BBC

Avrupa liderleri, son dönemde beş katına çıkan gaz fiyatlarını daha da artırmak için Rusya'nın yeni adımlar atmasından endişeli.

Gaz fiyatlarındaki artış Avrupa ülkelerinde hayat pahalılığını da artırarak hükümetleri, halka destek olmak için milyarlarca euro ek harcama yapmak zorunda bırakıyor.

Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Rusya'yı "doğalgazı bir savaş silahı olarak kullanmakla" suçladı.

https://www.youtube.com/watch?v=QIxcVxOrCns

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ofisi ise suçlamaları reddetti, Batı yaptırımlarının Rus altyapısına zarar verdiğini ve bundan kaynaklanan "teknolojik problemler yaşandığını" söyledi.

Son olarak boru hattında bozulan türbinlerden biri Kanada'da tamir edildikten sonra Almanya'ya götürülmüş, Rusya ise türbini "Batı yaptırımlarına tabi olduğu için" Almanya'dan teslim almamıştı.

Almanya ise türbinin yaptırım kapsamında olmadığını savunuyor.

Bu hafta bir konferansta konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji piyasalarına müdahale sözü vermiş, piyasaların "artık amaçlandığı şekilde işleyemediğini" söylemiş, "Elektrik için gerçekten işe yarayan ve bizi dengeye getirecek yeni bir piyasa modeline ihtiyacımız var" demişti.

BBC geçen hafta Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarında bir işleme tesisinde her gün 10 milyon dolarlık doğalgaz yaktığını ortaya çıkarmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bisiklet Sergisi, Adalar Müzesi'nde açılıyor
Bisiklet Sergisi, Adalar Müzesi'nde açılıyor
Altın Koza'da seçme klasikler
Altın Koza'da seçme klasikler
İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başlıyor
İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başlıyor
Thodex sahibi ne zaman iade edilecek?
Thodex sahibi ne zaman iade edilecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.