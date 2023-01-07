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Rusya: Ateşkese uymaya devam edeceğiz

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin devam eden bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği belirtildi

Giriş: 07.01.2023 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya: Ateşkese uymaya devam edeceğiz
DHA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısına uyarak, Ortodoks Noel'i kapsamında 6-7 Ocak tarihlerinde Ukrayna’da ateşkes ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin devam eden bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus mevzilerine ve yerleşim bölgelerine yönelik topçu atışlarına rağmen, ilan edilen ateşkes rejiminin uygulanması bugün saat 24.00'e kadar Rus güçleri tarafından sürdürülecektir" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.

Katolik ve Protestan Hristiyanlar Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken, Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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