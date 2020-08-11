Rusya aşıyı buldu mu? sorusu tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle gündemde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu. Rusya'nın aşı ile ilgili açıklaması ve dünyadan gelen tepkiler haberimizde.

RUSYA AŞIYI BULDU MU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ilk koronavirüs aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla uygulanmaya başladığını duyurdu. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıya 2 aya yakın insan denemelerinin ardından kullanım izni verildiği duyuruldu.

Kendi kızına da geliştirilen aşının yapıldığını belirten Putin, "Oldukça etkili bir şekilde çalıştığını ve güçlü bir bağışıklık inşa ettiğini biliyorum. Tekrar ediyorum ki, bu aşı tüm testleri geçti." ifadelerini kullanırken, kısa süre içerisinde kitlesel aşılamaya geçmek istediklerini belirtti.

Kovid-19 pandemisini durdurmak için şu anda dünya genelinde 100'den fazla olası aşı için çalışmalar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu çalışmalardan en az dördü Faz 3 olarak bilinen ve son aşama olan insanlı denemeler aşamasında.

RUSYA'NIN TESCİL ETTİRDİĞİ AŞI İLK KLİNİK SAFHADA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

RUSYA'NIN AŞI AÇIKLAMASINA ABD'DEN İLK YORUM!

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiği açıklamasına değinerek, "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması." dedi.

Azar, ABC canlı yayınına katılarak, Putin'in Kovid-19 aşısı konusunda bugün yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Aşının 3 klinik deney safhasından da başarıyla geçtiğine dair şeffaf bir veriye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Azar, "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması." görüşünü paylaştı.

Azar, ABD'nin yıl sonuna kadar onlarca milyon aşıya sahip olma yolunda ilerlediğini ve aşı adaylarının 3 deney safhasından da geçtiğini vurguladı.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." bilgisini paylaşmıştı.

ALMANYA'DAN "YÜKSEK RİSKLİ DENEY" NİTELENDİRMESİ

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının onaylanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Reinhardt, aşıyı "yüksek riskli bir deney" olarak nitelendirdi. Bir aşının tamamlanabilmesi için önemli üç aşamadan geçmesi gerektiğini belirten Reinhardt, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi. Reinhardt "Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği kriterler hiçe sayılarak elde edilen veriler doğrultusunda aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek ise bir aşının kullanılabilmesi için en az birkaç bin denek içermesi ve üç aşama testinden geçtikten sonra kapsamlı verilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cichutek aksi halde bu şekilde bir aşının kullanılmasının riskli görüneceğini belirtti.