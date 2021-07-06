Sergey Lavrov, Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya yaptığı ziyarette, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) tarafından kabul edilen beş maddelik uzlaşmanın Myanmar’daki güncel durumun çözülebilmesi için temel unsur olması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘‘Myanmar liderleri ve askerî liderlerle olan temaslarımızda, ASEAN'ın bu krizi çözmenin temeli olarak kabul edilmesi ve durumu normale döndürmek için bize göre olması gereken konumunu destekliyoruz.’’ ifadelerinde bulundu.
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Lavrov'un Cakarta ziyareti sırasında ASEAN'daki mevkidaşlarıyla sanal görüşmelerde bulunacağını söyledi.
Lavrov'un Myanmar’a ilişkin açıklamaları ülkeye her türlü silah satışı ve tedarikine yönelik ambargo kararlarının ortasında geldi.
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), ordunun 1 Şubat'ta Aung San Suu Çii'nin seçilmiş hükûmetin devirmesiyle kaos içinde olan Myanmar'daki krizden bir çıkış yolu bulmak için uluslararası diplomatik çabaya öncülük etmişti.
ASEAN’ın zirveye cunta liderini çağırması, ülkede darbeyle iktidara gelen askerî rejimin bizzat tanınması nedeniyle tepki çekmişti. Ülkedeki cunta lideri General Min Aung Hlaing ve ASEAN’ın beş maddelik uzlaşması kapsamında Myanmar’a elçi gönderilecekti.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Myanmar’daki şiddet konusunda endişelerini yinelese de ülkesinin Myanmar ordusuna silah tedariki ve eğitim sağladığı biliniyor.
Rusya’nın aynı zamanda Myanmar ile diplomatik ilişkileri sürdürmesi ve Myanmar’da darbe ile iktidara gelen cunta rejimi ile görüşmek üzere üst düzey Rusya yetkililerini ülkeye göndermesi Myanmar’daki cunta rejiminin Rusya tarafından tanındığını gösteren bir adım olarak algılandı.
Lavrov aynı zamanda Endonezya Dışişleri Bakanı Retno ile sağlık alanında iş birliği ve ortak aşı üretme olasılığı konusunda bir anlaşmayı da görüştü.
MYANMAR'DA NE OLDU?
Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede, hükûmet ile ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu Çii'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü. Ülkede 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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