Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına yönelik kısıtlamaların bugün itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Rusya, gıda güvenliğine yönelik endişelerini ileri sürerek Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına kısıtlama getirmişti.