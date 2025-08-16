Habertürk
        Rusya: Alaska zirvesinde, Ukrayna'da çözüme ulaşma sorumluluğu Kiev ve Avrupa'ya yüklendi | Dış Haberler

        Rusya: Alaska zirvesinde, Ukrayna'da çözüme ulaşma sorumluluğu Kiev ve Avrupa'ya yüklendi

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve Rusya'nın Alaska'da gerçekleştirdikleri zirvede, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılacak müzakerelerde sonuçlara ulaşma sorumluluğunu doğrudan Kiev ve Avrupa'ya yüklediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 11:42 Güncelleme: 16.08.2025 - 11:42
        Medvedev: Sorumluluk artık Kiev ve Avrupa'da
        Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da düzenlediği zirvenin ilk sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Haberi Görüntüle

        Rusya ile ABD arasında en üst düzeyde tam teşekküllü bir görüşme mekanizmasının yeniden tesis edildiğinin altını çizen Medvedev, bunun da sakin şekilde ültimatom ve tehditler olmadan gerçekleştiğini ifade etti.

        Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Moskova'nın koşullarını bizzat ve ayrıntılı olarak Trump'a anlattığını aktaran Medvedev, yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından Trump'ın Rusya'ya baskıyı artırmayı "en azından şimdilik" reddettiğine işaret etti.

        Her iki liderin görüşmesinin, ön koşulsuz ve aynı anda Ukrayna'da "özel askeri operasyon" devam ederken müzakerelerin mümkün olduğunu kanıtladığını vurgulayan Medvedev, "En önemlisi, her iki taraf da askeri eylemlerin sona erdirilmesi için yapılacak müzakerelerde, gelecekteki sonuçlara ulaşma sorumluluğunu doğrudan Kiev ve Avrupa'ya yükledi." ifadesini kullandı.

        Trump ve Putin, dün ABD'nin Alaska eyaletinde 3 saate yakın görüşmüştü.

