Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan teklif

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Zaharova, "Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere herhangi bir sayıda Afgan vatandaşına, vatandaşları kabul etmeye ve barındırmaya ilgi gösteren herhangi bir yabancı ülkeye uçuş sağlamak için Rus sivil havacılığının hizmetlerini sunmaya hazırız." ifadelerinde bulundu.

Sözcü, bu sözleri söylerken Rusya’nın Afgan sığınmacıları kabul edip etmeyeceğine ilişkin bir bilgi vermedi.

Afganistan'dan kaçmak isteyen binlerce vatandaş, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinin ardından pazartesi günü Kabil Uluslararası Havalimanı çevresini doldurmuştu.