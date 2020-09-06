Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM),Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ebeko Yanardağı kül püskürttüğünü duyurdu. Küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı ifade edilirken; yaşanan olayın bölgede yaşayan nüfusa bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

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