Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararı olumsuz, tehlikeli ve yasa dışı

        Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararı olumsuz, tehlikeli ve yasa dışı

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yararına kullanması kararının "olumsuz, tehlikeli ve yasa dışı" olduğunu belirterek, "Bu, ekonomik sistemin tüm temellerinin yıkılmasından başka bir şey değil. Bu, kamu mülkiyeti ve özel mülkiyete zarar verme girişimi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan ABD'ye sert tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, "ülkesinde Amerikan nükleer silahını konuşlandırmaya hazır oldukları" yönündeki açıklaması ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu planın gerçekleştirilmesi durumunda Rus askerleri durumu analiz edecek ve güvenliğimizi garanti etmek için gerekli adımları atacak." dedi.

        Ermenistan'ın Rus askeri üssünün kendi topraklarından çekilmesini talep etme ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konuda Ermenistan tarafından herhangi bir sinyalin gelmediğini söyledi.

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın en kısa zamanda görüşeceğini ve gerekli konuları ele alacaklarını kaydetti.

        REKLAM

        "ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararına karşılık vereceğiz"

        ABD Temsilciler Meclisinin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanmayı öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendiren Peskov, "Bunu son derece olumsuz şekilde değerlendiriyoruz. Bu çok tehlikeli bir olay. Bu, ekonomik sistemin tüm temellerinin yıkılmasından başka bir şey değil. Bu, kamu mülkiyeti ve özel mülkiyete zarar verme girişimi." dedi.

        Peskov, söz konusu karara karşılık vereceklerini ve bunun dava konusu olacağını vurgulayarak, "Süreç zor olacak ancak ABD'nin ekonomik çıkarlarına ciddi zarar verecek. Bu eylemler yasa dışı. Eğer bu önlemler uygulanırsa elbette birçok yatırımcı, Amerikan ekonomisine yatırım yapmadan veya varlıklarını orada saklamadan önce iyice düşünecek." şeklinde konuştu.

        Sözcü Peskov, diğer yandan ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin sahadaki durumu etkilemeyeceğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetler, Ukrayna'da pozisyonlarını iyileştiriyor." ifadesini kullandı.

        ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Habertürk Anasayfa