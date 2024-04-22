Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararı olumsuz, tehlikeli ve yasa dışı

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, "ülkesinde Amerikan nükleer silahını konuşlandırmaya hazır oldukları" yönündeki açıklaması ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu planın gerçekleştirilmesi durumunda Rus askerleri durumu analiz edecek ve güvenliğimizi garanti etmek için gerekli adımları atacak." dedi.

Ermenistan'ın Rus askeri üssünün kendi topraklarından çekilmesini talep etme ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konuda Ermenistan tarafından herhangi bir sinyalin gelmediğini söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın en kısa zamanda görüşeceğini ve gerekli konuları ele alacaklarını kaydetti. REKLAM "ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararına karşılık vereceğiz" ABD Temsilciler Meclisinin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanmayı öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendiren Peskov, "Bunu son derece olumsuz şekilde değerlendiriyoruz. Bu çok tehlikeli bir olay. Bu, ekonomik sistemin tüm temellerinin yıkılmasından başka bir şey değil. Bu, kamu mülkiyeti ve özel mülkiyete zarar verme girişimi." dedi. Peskov, söz konusu karara karşılık vereceklerini ve bunun dava konusu olacağını vurgulayarak, "Süreç zor olacak ancak ABD'nin ekonomik çıkarlarına ciddi zarar verecek. Bu eylemler yasa dışı. Eğer bu önlemler uygulanırsa elbette birçok yatırımcı, Amerikan ekonomisine yatırım yapmadan veya varlıklarını orada saklamadan önce iyice düşünecek." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, diğer yandan ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin sahadaki durumu etkilemeyeceğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetler, Ukrayna'da pozisyonlarını iyileştiriyor." ifadesini kullandı. ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.