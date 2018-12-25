Rusya, ABD'nin Suriye hamlesinden şüphe duyuyor!

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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Rus medyasına verdiği bir mülakatta, Rusya'nın ABD'nin Suriye'den asker çekme sözünü tutacağından şüphe duyduğunu ve Washington'un bu süreci hiç olmazsa geciktirmeye başlayacağını iddia etti.
Bakan Yardımcısı kendi tecrübesinden yola çıkarak "Washington'un bazen uzun vadeli, çok ciddi kararlar formüle ettiğine, fakat sonra bütün bunları frenlediğine" defalarca ikna olduğunu belirtti.
Ryabkov, "Askerler arasında çatışmasızlık ve genel olarak Suriye'deki askeri ortamın bazı boyutları konusunda mevcut diyalog kesilmiyor. Orada ifade edilen bilgiler veya taraflarca paylaşılan bilgiler, durumun özellikleri nedeniyle açıklanamaz. Şunu söyleyebilirim ki kimin kimi ne zaman ne hakkında ve ne ölçüde uyarıp uyarmadığı mesele değil. Mesele, söz konusu kararın yerine getirilip getirilmeyeceği. Bu konuda ciddi şüphelerim var." dedi.
Ryabkov "Bana öyle geliyor ki bütün koşullar göz önünde bulundurulduğunda kararın yerine getirilmesi süreci, hiç olmazsa geciktirilecek. En azından yani. Çünkü egemen bir devletin topraklarında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin izni olmadan davetsiz bir şekilde ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olarak oluşturulmuş gayrimeşru askeri varlığı şu anda, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin desteğiyle sahada elde ettiği gerçek başarıların ışığında, garantör ülkelerin -biz, Türkiye ve İran- Astana ve Soçi süreçleri çerçevesinde sağladığı ilerlemenin ışığında yani bütün bunların ışığında geri çekmek, Amerikan mantığına ters."
Bakan Yardımcısı Ryabkov "özellikle ABD söz konusu olunca ancak işe ve somut eylemlere bakarak çıkarım ve değerlendirme yapabiliriz ve yapmalıyız. Yani bunun nasıl hayata geçirileceğine bakmak lazım."
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