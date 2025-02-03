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        Haberler Ekonomi Enerji Rusya: ABD'nin OPEC'e fiyat çağrısı kabul edilemez - Enerji Haberleri

        Rusya: ABD’nin OPEC’e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı kabul edilemez

        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) yönelik petrol fiyatlarını düşürme çağrısını "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:40
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        Rusya: ABD'nin OPEC'e fiyat çağrısı kabul edilemez
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        Novak, bugün düzenlenen ve OPEC ile Rusya’nın da bulunduğu bazı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ toplantısı kapsamında Rus devlet kanalı Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu.

        Petrol piyasalarındaki durumu aylık bazda takip etmeye devam edeceklerine işaret eden Novak, “Üretimde 1 Nisan’dan itibaren başlayacak kademeli artış takvimine göre, 2023'te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısını 1,5 yıl boyunca azaltacağız.” dedi.

        Novak, ABD’de yeni yönetimin petrol piyasalarında yeni zorluklar ortaya çıkarttığını anlatarak, “OPEC’e, rekabetçi olmayacak bir şekilde ve pazar payını artırmak için petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulundular.” diye konuştu.

        OPEC+ üyelerinin, birlik nezdinde varılan anlaşmalara tümüyle bağlı olduğunu vurgulayan Novak, “Küresel petrol piyasasının işleyişine yapay ve haksız müdahale girişimleri kategorik olarak kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suudi Arabistan ile OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini talep etmişti.

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