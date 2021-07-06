Rusya-ABD stratejik istikrar müzakereleri

Reuters

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nı bu ay ABD ile nükleer stratejik istikrar müzakerelerinin açılış turunu düzenlemeyi umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen ay düzenledikleri Cenevre'deki zirvede, gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemlerine zemin hazırlamak için entegre bir ikili stratejik istikrar diyaloğu başlatmayı kabul etmişti