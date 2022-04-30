Rusya: ABD ile stratejik istikrar diyaloğu resmen 'donduruldu' 

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Moskova ve Washington hattındaki stratejik istikrar diyaloğunun 'dondurulduğunu' açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rus TASS haber ajansına özel açıklamalarda bulundu.

Yermakov, Rusya ve ABD arasındaki stratejik istikrar diyaloğunun dondurulduğunu söyledi.

Yermakov, "Temaslar, Ukrayna'daki askeri operasyon tamamlandığında devam edebilir" diye konuştu.