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Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla beraber birçok ülkeyle diplomatik ilişkileri zarar gören Putin yönetimi, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli dört diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.

Giriş: 16.02.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın daha önce 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği anımsatıldı.

"Bunun dostça olmayan ve temelsiz bir adım olduğu ve ikili ilişkilere zarar verdiği" belirtilen açıklamada, bu nedenle Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Werner Almhofer'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomat, mütekabiliyet esasına göre istenmeyen kişi ilan edildi. Bu diplomatların 23 Şubat'ın sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Büyükelçiye bununla ilgili nota verildi." ifadeleri yer aldı.

Avusturya'ya giden Rusya'nın resmi temsilcileri için vizelerin çıkarılmasının zorlaştırıldığı ve bunun Avusturya'nın uluslararası görüşmeler konusundaki yükümlülüklerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun "sonuçsuz kalmayacağı" kaydedildi.

Fotoğraf: AA

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